متحدث القسام الجديد ينعى المتحدث السابق أبو عبيدة وقادة آخرين بينهم محمد السنوار ومحمد شبانة

أقرّت حركة حماس، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى، بمقتل عدد من أبرز قادتها العسكريين، بينهم قائد جناحها العسكري في قطاع غزة محمد السنوار، والمتحدث العسكري المعروف باسم “أبو عبيدة”، وذلك بعد أشهر من استهدافهم في ضربات إسرائيلية.

وجاء ذلك في بيان مصوّر تلاه المتحدث الجديد باسم الجناح العسكري للحركة، والذي لم يُكشف عن هويته بعد، حيث أعلن مقتل عدد من القادة البارزين، من بينهم محمد السنوار، ومحمد شبانة، إضافة إلى المتحدث العسكري السابق أبو عبيدة.

وكشف البيان للمرة الأولى الاسم الكامل لأبو عبيدة، وهو حذيفة الكحلوت، كما نشر التنظيم صورة له من دون القناع الذي اعتاد الظهور به، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت في مايو الماضي بالعثور على جثة محمد السنوار، الذي تولّى قيادة الحركة في غزة بعد مقتل شقيقه يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر. وذكرت تلك التقارير أن السنوار قُتل إلى جانب قائد لواء رفح محمد شبانة، إثر غارات مكثفة استهدفت مجمعًا تحت الأرض في مدينة خان يونس، باستخدام قنابل ثقيلة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، تم اغتيال أبو عبيدة لاحقًا بعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية، حيث صادق الجيش على تنفيذ العملية.

ويُعد هذا الاعتراف العلني من حماس تطورًا لافتًا، بعد فترة طويلة من الصمت حول مصير قادتها، ويعكس حجم الخسائر التي تكبّدها الجناح العسكري للحركة خلال الأشهر الماضية.