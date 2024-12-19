تساؤلات حول كيفية التعامل مع المرأة السورية في ظل حكم "هيئة تحرير الشام"

أثارت مقابلة أجريت قبل يومين في قناة الجديد اللبنانية جدلا حول التعامل المرتقب مع المرأة السورية في ظل حكم "هيئة تحرير الشام"، حيث أجريت مقابلة عبر الزوم مع عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم هيئة تحرير الشام – التنظيم الإسلامي الذي قاد الانقلاب الذي أسقط نظام بشار الأسد.

ومن أبرز تصريحاته وإجاباته التي أثارت جدلا:

- "فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الدوائر الحكومية وفي البرلمان، فمن السابق لأوانه الحديث عنه وسيترك للمشرعين دراسة ذلك فيما يتعلق مع سوريا الجديدة".

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- "لا مفر من أن تكون الوظيفة مناسبة للمنصب الذي ستشغله، على سبيل المثال: يقولون أن المرأة ستتولى وزارة الدفاع، فهل هذا يتوافق مع جوهر المرأة وطبيعتها البيولوجية والعقلية؟ ولا شك أنها غير مناسبة فهل ستكون قادرة على تحمل مسؤولية مثل هذا المنصب مثل الرجل؟

- "طالما أن المرأة لديها القدرة على العمل في أي منصب يمكنها العمل فيه فمن حقها ذلك. هناك بعض الأمور في الإدارات العليا تحتاج أن تعتمد على مبادئ لجنة الدستور حتى يكون من الممكن وضع قواعد لعمل المرأة في الإدارات العليا، ونحن نرى أن المرأة السورية تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في المجتمع السوري، ابتداء من الثقافة والتعليم إلى الوظائف التي سيكون لها الحق في العمل فيها".

- "لن يكون هناك إكراه على لبس الحجاب للمرأة لأنه ليس موضع خلاف معنا ونحن نرى الناس أحرارا".

- "للمرأة الحق في التعلم والتدريس في أي مجال سواء كان في الثقافة أو القانون أو غيرها. ولا شك أن المرأة لها طبيعتها البيولوجية والنفسية ولها شؤونها الخاصة وبنية جسدها التي لن يناسب وضعية معينة، على سبيل المثال: لن تتمكن المرأة من استخدام السلاح أو التواجد في مكان معين".