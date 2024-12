تساؤلات حول كيفية التعامل مع المرأة السورية في ظل حكم "هيئة تحرير الشام"

أثارت مقابلة أجريت قبل يومين في قناة الجديد اللبنانية جدلا حول التعامل المرتقب مع المرأة السورية في ظل حكم "هيئة تحرير الشام"، حيث أجريت مقابلة عبر الزوم مع عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم هيئة تحرير الشام – التنظيم الإسلامي الذي قاد الانقلاب الذي أسقط نظام بشار الأسد.

ومن أبرز تصريحاته وإجاباته التي أثارت جدلا:

- "فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الدوائر الحكومية وفي البرلمان، فمن السابق لأوانه الحديث عنه وسيترك للمشرعين دراسة ذلك فيما يتعلق مع سوريا الجديدة".

https://www.facebook.com/aljadeedtv.news/videos/1139867850844515/