على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع منذ انطلاق مشروع نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، تؤكد مصادر إسرائيلية أن الجيش اللبناني لا يعمل بشكل كافٍ على الأرض، بحسب ما أفاد به اليوم (الثلاثاء) مصدران إسرائيليان لقناة i24NEWS. من المتوقع عقد جولة محادثات إضافية بين الوفود في شهر أيلول/سبتمبر، لكن إسرائيل توضح بشكل قاطع: لن يكون هناك أي توسيع للمشروع إلى مناطق إضافية دون نزع كامل للسلاح في المنطقة من قبل الجيش اللبناني.

المشروع التجريبي، الذي بدأ في 20 يوليو 2026 بالتعاون بين إسرائيل، الولايات المتحدة وجيش لبنان، يشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي وتحويل المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في ثلاثة قرى: فرون، سريفه وزوتر الغربيّة.

أحد المصادر أشار إلى أنه على الرغم من أن الجيش اللبناني دخل إلى القرى وحتى كشف عن بعض مخازن الذخيرة، إلا أن النشاط بعيد عن أن يكون كافياً: "الاختبار الحقيقي سيكون إذا دخل الجيش إلى البُنى التحتية العميقة لحزب الله وواجه بشكل فعلي المنظمة".