محلل يمني: قد نشهد تحالف سعودي مع الحوثيين

مدير منظمة “اليمن أولًا” يرجّح تفاهمًا سعوديًا-حوثيًا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان Leon Neal/Pool Photo via AP

على خلفية التصعيد بين السعودية والإمارات في اليمن،قال عبد الكريم الأنسي، المدير التنفيذي لمنظمة “اليمن أولًا”، إن جماعة الحوثي تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في اليمن، مرجحًا أن تقود المرحلة الحالية إلى تفاهم أو اتفاق بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. شاهدوا تصريحاته في الفيديو.

وقال الأنسي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إن "الحوثي يراقب ما ستؤول اليه الأمور في اليمن .. وقد يؤدي هذا المشهد المتسارع الى اتفاق بين الرياض والحوثيين .. وهذا الأمر هو الأقرب فما زالت هناك وفود سعودية في صنعاء، ووفود صنعاء في الرياض.. كما تفاجأنا في يوم وليلة بأن أصدقاء الأمس أصبحوا أعداء ، من الممكن أن يلعب الحوثي لعبة عبر ايران والصين وروسيا ويتم التنسيق مع الرياض.. كل شيء وارد في هذا الوقت المتسارع ".

الحلقة كاملة: 

