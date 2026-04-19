توثيق لجندي إسرائيلي وهو يحطم تمثالا للمسيح في لبنان يثير غضبا وجدلا واسعا

غضب واسع بعد انتشار المقطع.. والجيش الإسرائيلي يحقق في ملابساته وسط اتهامات بالمساس بالرموز الدينية

أثار توثيق  متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة، بعد ظهور جندي من الجيش الإسرائيلي وهو يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للسيد المسيح في قرية دير سريان. وأكد الجيش أنه يُجري تحقيقاً في صحة الصورة.

وانتشر المقطع بسرعة كبيرة، ما أثار ردود فعل غاضبة من المجتمع المسيحي في لبنان والعالم. وتخضع قرية دير سريان، الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لسيطرة القوات الإسرائيلية في إطار عملية تهدف إلى تفكيك البنية التحتية لحزب الله في المنطقة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية بدأت بالتحقق من صحة التوثيق، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال “لا تتماشى مع قيم الجيش”، وأنه سيتم فتح تحقيق شامل في الواقعة.

وأضاف البيان أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بناءً على نتائج التحقيق، في حال ثبوت صحة الحادثة، في ظل تزايد الضغوط والانتقادات المرتبطة بسلوك القوات في مناطق العمليات

