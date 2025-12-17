محاولة خطف طفلة إسرائيلية تثير قضية اختفاء غامضة لطفلة أخرى منذ أكثر من عامين

اختفاء هايمانوت كاساو: فُرض حظر شامل على نشر جميع تفاصيل التحقيق الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء). يأتي هذا بعد أن أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، اللواء داني ليفي، الليلة الماضية، أنه سيتم نقل إدارة القضية إلى وحدة لاهاف 433.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس أنه يتم فحص وجود علاقة بين محاولة اختطاف طفلة في بئر السبع وبين القضية. الملف الذي أُحيل إلى منطقة الشمال قبل نحو عامين نُقل إلى وحدة لاهف 433، لكن في هذه المرحلة لم تُنسب بعد علاقة قاطعة بين الحدثين.

قال الجار الذي أخذت منه تسجيلات محاولة الاختطاف لقناة i24NEWS: "انتقلت العائلة إلى هنا قبل ستة أشهر، ووقع الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا. ركضت الفتاة إلى الجيران في الطابق السفلي وقاموا بأخذها إلى الداخل".

من التوثيق الذي نُشر في الشبكات، يظهر محاولة اختطاف في بئر السبع لفتاة من منزلها عندما كان والداها غير متواجدين في البيت. خلال التوثيق، يظهر شخص يطرق الباب ويحاول أخذ الفتاة معه، إلا أنها تهرب من الشقة وهو يفر من المكان.

تحقيق الشرطة بخصوص العلاقة التي يتم فحصها في قضية هايمانوت جاء بعد أن تبيّن أن عائلة الطفلة من بئر السبع سكنت على ما يبدو في نفس مركز الاستيعاب الذي سكنت فيه هايمانوت كساو قبل اختفائها. ومع ذلك، تم التوضيح أنه تقرر نقل التحقيق في قضية هايمانوت إلى وحدة لاهف 433 قبل عدة أيام، ولكن دون أي علاقة بنشر محاولة الخطف.

اختفت هايمانوت كاساو عن الأنظار في فبراير/شباط 2024، عندما كانت في التاسعة من عمرها، وشوهدت آخر مرة وهي تدخل مركز استيعاب في مدينة صفد. ورغم مرور عامين على عمليات البحث، وباستخدام تقنيات متطورة، لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكان والدها قد صرّح سابقًا بأن صديقة ابنته، التي يُزعم أنها كانت معها قبل لحظات من اختفائها، أخبرته أن "رجلاً ذا سوالف طويلة حملها على كتفه وهرب بها". وأضاف: "أمسك هايمانوت ووضعها على ظهره".