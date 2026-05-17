أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الاثنين سيكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، على أن يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وذلك وفق ما جاء في الإعلان الرسمي.

ويترتب على ذلك أن عيد الأضحى المبارك سيحل بعد الوقوف بعرفة بيوم واحد، في إطار الاستعدادات التي تبدأها المملكة سنويًا لاستقبال موسم الحج، والذي يشهد توافد ملايين المسلمين من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد، تمهيداً لإعلان بداية الشهر الهجري الجديد وتحديد مواعيد مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنها تأمل ممن يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير إبلاغ أقرب محكمة أو مركز مختص لتسجيل شهادته، وفق الإجراءات المعتمدة في المملكة.

وتُعد المحكمة العليا الجهة الرسمية المخولة بإعلان ثبوت رؤية الأهلة في السعودية، بما في ذلك أشهر رمضان وشوال وذي الحجة، والتي ترتبط بشكل مباشر بتحديد الشعائر الدينية الكبرى.

وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ يوم الاثنين 18 مايو الجاري، فيما تشير التقديرات إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن يصادف أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو.

ويترقب المسلمون في المملكة والعالم الإسلامي الإعلان الرسمي لثبوت رؤية الهلال، لما له من أثر مباشر على تحديد مواعيد الحج وعيد الأضحى.