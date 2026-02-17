مقتل المغني السوري المثير للجدل جَمَال عَسَاف في تبادل إطلاق نار في حلب

أفادت وزارة الداخلية السورية بمقتل المغني السوري جَمَال عَسَاف، المعروف بتأييده القوي للرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال تبادل إطلاق نار مع قوات النظام الجديد بقيادة أحمد أ-شرع في حي الفردوس بمدينة حلب.

وأكدت الوزارة أن عَسَاف كان جزءًا من شبكة تهريب تعقبها قوات الأمن، وقد أطلق النار على عناصرها أثناء مداهمة أحد مواقع الشبكة، ما أدى إلى إطلاق قوات الأمن النار عليه وقتله، بينما أصيب عنصر أمني آخر بجروح خطيرة.

وخلال فترة حكم الأسد، اشتهر عَسَاف بخطاباته التي دعمت العمليات العسكرية ضد معاقل المعارضة، بما في ذلك الدعوة لهجمات على مدينة إدلب شمال شرق سوريا، وشارك في بعض المعارك إلى جانب قوات النظام، وفقًا لتقارير SyriaTV التي ذكرت أيضًا أبرز أغانيه مثل "ثورتكم ثورة الأشرار" و"إدلب ستدفع الثمن".

في المقابل أفادت مصادر سورية أن قوات الأمن العام السورية قامت بتصفية عساف لموالاته للنظام السابق، بعد إطلاق النار عليه داخل منزله السبت، وليس خلال اشتباكات وفقا للرواية الرسمية، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو داخل حي الشيخ مقصود خلال الاشتباكات التي جرت في الحي، حيث أعلن تأييده لقسد وقال إنه سيتمكن من الخروج من حي الشيخ مقصود لتناول الطعام في حي صلاح دين بعد النصر على "الدواعش" و "العمشات"، وفقاً لما ذكره الفنان يومها.