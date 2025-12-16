المشتبه بهم بالاعتداء على السيدة الحامل في يافا من فتيان التلال ، الشرطة "هذا حدث عنصري"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم في الاعتداء على السائقة العربية الحامل في يافا ستة أيام اليوم (الثلاثاء) مع اختتام جلسة الاستماع في محكمة الصلح بتل أبيب. وصرحت الشرطة قائلة: "هذا حادث عنصري، وليس حادثًا عفويًا خرج عن السيطرة". وردّ محامي المتهمين قائلاً: "موكليّ هم من تعرضوا للاعتداء في هذا الحادث دون أي استفزاز من جانبهم".

أفاد المحامي أساف جونين، الذي يمثل المشتبه بهم في الحادثة بيافا، في تعقيبه أن "موكليَّ هم من تعرضوا للهجوم في الحادثة دون أي استفزاز من جانبهم". "لقد وصلوا إلى يافا في جولة مشي، وهناك حصل احتكاك مع عدد من الرجال وامرأتين بدأوا بالتجمع حولهم وتهديدهم. موكلي دافعوا عن أنفسهم من الهجوم وبطريقة معتدلة للغاية. يؤسفني أن وسائل الإعلام اختارت تبنّي رواية الطرف الآخر فورًا دون انتظار لتوضيح الحقائق في المحكمة".

كما هو معلوم، في الأسبوع الماضي تم رش امرأة حامل بغاز الفلفل أثناء قيادتها لسيارتها، حينما كان أفراد عائلتها معها في السيارة في مدينة يافا. وبحسب الشبهات، وقع الحادث إثر جدال نشب بين السائقة وبين من قاموا بالرش، الذين فروا من المكان بعد الاعتداء. ، ووفقا لرواية السيدة حنان أبو شحادة وجه الثلاثة إليها إهانات عنصرية ووصفوها بـ"العربية القذرة"، وذلك بحسب ما أفادت به الضحية في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت المرأة، الحامل في الشهر التاسع، أن المهاجمين زعموا أنهم "أخذوا أرضهم"، وأنها لم تستطع استيعاب وقوع مثل هذا الاعتداء العنيف في وضح النهار وفي الشارع العام في يافا. وأضافت أن أحد المعتدين قام بالبصق على ابنتها أثناء الهجوم، ما زاد من صدمة العائلة.

وبعد محاولات للعثور على المشتبه بهم، أعلنت الشرطة أمس أنه تم العثور على المشتبه بهم واعتقالهم.