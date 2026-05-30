ما حقيقة استقالة عزام الأحمد؟ تطورات متسارعة تهز أروقة فتح

شهدت الساحة الفلسطينية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، خاصة داخل حركة فتح، عقب تداول أنباء عن استقالات لعدد من قيادات الصف الأول في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول تداعيات هذه التطورات على المشهد السياسي الفلسطيني.

وبحسب رأي اليوم كان اسم عزام الأحمد من أبرز الأسماء التي تصدرت النقاشات، بعد انتشار معلومات تحدثت عن تقديمه استقالته من اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتزامن مع تقارير أشارت إلى بدء البحث عن بديل له داخل المؤسسة.

وتزامنت هذه الأنباء مع تداول منشورات وتصريحات منسوبة للأحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات حادة لقيادات داخل حركة حركة فتح ولنتائج الانتخابات الداخلية الأخيرة التي جددت الثقة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة الحركة.

غير أن عمليات التحقق أظهرت أن الصفحة التي نُشرت عبرها تلك التصريحات على موقع فيسبوك لا تعود إلى عزام الأحمد، وأنها حساب منتحل لا يمثل مواقفه الرسمية، ما ألقى بظلال من الشك على صحة عدد من التصريحات المتداولة خلال الأيام الأخيرة.

وأثارت هذه التطورات حالة من البلبلة داخل الأوساط السياسية الفلسطينية، في ظل استمرار الجدل حول نتائج المؤتمر الأخير لحركة فتح وما رافقه من نقاشات بشأن مستقبل الحركة وتركيبة قيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب الأوساط الفلسطينية صدور مواقف أو بيانات رسمية توضح حقيقة الاستقالات المتداولة وتفاصيل التغييرات المحتملة داخل المؤسسات القيادية للحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية.