رئيس بلدية ومنظمة الجريمة: المعتقلون في المداهمة الكبيرة في الناصرة

تم اليوم (الخميس) السماح بنشر أسماء المعتقلين في عملية "المتاهة" التي نفذتها الشرطة ضد منظمات الجريمة في الناصرة. من بين المعتقلين رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، وابنه شاهد سلام. كما تم اعتقال كبار أعضاء منظمة الجريمة بكري، من بينهم سمير بكري وزهير بكري.

كما تم اعتقال محمد ريان، مسؤول الرقابة في بلدية الناصرة، صبيح ميلكن، أحمد حلو، أمين الصندوق السابق في بلدية الناصرة جعفر جدعان، المدير العام لشركة حماة الجليل أحمد إدريس، مهندس البلدية أحمد جبارين، عبد القادر ومدير قسم في البلدية خالد بطو، ووليد حلو. وتم تمديد اعتقالهم للمرة الثانية حتى الرابع والعشرين من الشهر.

قبل حوالي أسبوع، نُشر في قناة i24NEWS أن مئات من أفراد الشرطة نفذوا مداهمة خاصة في إطار حملة اعتقالات في منطقة الناصرة، تستهدف كبار أعضاء منظمات الإجرام التي تنشط في شمال البلاد، وعلى رأسها منظمة "بكري".