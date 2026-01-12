صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تثير التساؤلات بعد نقله إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نُقل إلى أحد المستشفيات في مدينة رام الله. وذكرت تقارير إعلامية، من بينها ما بثته قناة «الشرق» السعودية، أن عباس أُدخل المستشفى بشكل طارئ.

في المقابل، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن الرئيس الفلسطيني يخضع لفحوصات طبية روتينية، نافية وجود حالة صحية طارئة.

ويبلغ محمود عباس من العمر 90 عامًا، وتُثار بين الحين والآخر تكهنات بشأن حالته الصحية ومستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية. وكان عباس قد أصدر في أكتوبر الماضي إعلانًا دستوريًا حدّد فيه آليات انتقال السلطة في حال شغور المنصب.

وبحسب الإعلان، يتولى نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية مباشرة. كما ينص الإعلان على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة فقط، بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، في حال تعذّر إجراء الانتخابات خلال المهلة المحددة بسبب ظروف قاهرة.