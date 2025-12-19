قام بتصوير مصافي النفط: اعتقال مواطن روسي قام بالتجسس لصالح ايران في إسرائيل

أعلن مكتب المدعي العام اليوم (الجمعة) أنه قدّم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد مواطن روسي يُدعى فيتالي زفياغينتسيف، مقيم في إسرائيل لأغراض العمل، بتهمة التواصل المستمر مع مسؤولين إيرانيين، والقيام بمهام توثيقية لصالحهم لمواقع ومنشآت حساسة في إسرائيل مقابل أجر.

وبحسب لائحة الاتهام، طُلب من المتهم على مدى شهرين القيام بمهام توثيقية لمنشآت حساسة وسفن عسكرية، من بينها سفينة حربية أمريكية وسفينة حربية إسرائيلية من طراز دولفين. كما يُشير التحقيق إلى أن فيتالي بدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالتواصل مع عميل استخباراتي إيراني يُدعى "رومان"، ويدّعي أنه يقيم في روسيا.

المتهم نفذ مهام التصوير في موانئ إيلات، حيفا وأشدود. أثناء تصويره صور في المارينا بهرتسيليا تم القبض عليه من قبل الشرطة، لكنه أُفرج عنه بعد الاستجواب وحذف الصور. بعد ذلك وثق في حيفا سفنًا في الميناء ومصافي التكرير في حيفا.

العميل الإيراني نقل للمتهم دفعات مالية عبر محافظ رقمية بمبالغ مختلفة مقابل كل مهمة نفذها لصالحه. تم اعتقال المتهم قبل أسبوعين من قبل القوات بعدما تم ضبطه في قاعدة سلاح الجو برمات دافيد أثناء تصويره مقاطع فيديو في المكان، لكن هذه المقاطع حُذفت قبل أن تُرسل.

المتهم متهم بجرائم الاتصال مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو. القضية تُحقق حالياً من قبل جهاز الشاباك ووحدة يمار أرزيم في قسم الأمن التابع لوزارة الدفاع.