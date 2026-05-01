أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بإصابة رجل الدين الشيعي فرحان منصور، عضو الهيئة العلمائية وخطيب الجمعة، جراء هجوم استهدفه في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وبحسب المرصد، نفذ مجهولون الهجوم عبر إلقاء قنبلة يدوية داخل سيارة منصور، بالقرب من فندق “سفير الزهراء”، عقب خروجه من مقام السيدة زينب، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف.

وأضاف المصدر أن منصور أُصيب بجروح “حرجة جداً”، ونُقل إلى أحد المستشفيات وسط استنفار أمني في محيط الموقع، دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن حالته الصحية النهائية.

ولم تصدر أي جهة رسمية سورية بياناً حول الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر