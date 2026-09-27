صواريخ تركيا المتحركة تثير القلق في اليونان.. هذه أهدافها المحتملة

تتابع اليونان عن كثب تطور منظومة الصواريخ التركية، وسط تقييمات في أثينا بشأن القدرات المتزايدة للصواريخ المتحركة وإمكانية استخدامها ضد أهداف ثابتة في حال اندلاع مواجهة بين البلدين.

ووفق تحليل نشره موقع يوناني، فإن طبيعة هذه الصواريخ، من حيث القدرة على الحركة والوصول إلى أهداف ثابتة، تجعلها سلاحًا يمكن أن يدخل ضمن سيناريو "الضربة الأولى". ويشير التحليل إلى أن الأهداف المحتملة قد تشمل قواعد لسلاح الجو اليوناني في الجزر ووسط البلاد، وقاعدة البحرية في سودا بجزيرة كريت، إضافة إلى منشآت للطاقة في شرق البحر المتوسط.

اليونان تطور دفاعًا متعدد الطبقات

وبحسب التقرير، تراقب أثينا تطور القدرات الصاروخية التركية، وتعمل في المقابل على تعزيز استراتيجية دفاعية تعتمد على عدة طبقات من الحماية.

وتشمل الطبقة الأولى تعزيز منظومات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ الباليستية، من خلال تحديث أنظمة باتريوت باك-3 ودراسة منظومات إضافية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وفي إطار برنامج "درع أخيل" الدفاعي، يتطرق التحليل اليوناني إلى إمكانية الاستفادة من منظومات إسرائيلية، بينها آرو 3 ومقلاع داود، باعتبارها أنظمة ذات قدرات متقدمة في مواجهة التهديدات الصاروخية.

فرقاطات "بيلارا" وصواريخ "أستر 30"

وتعتمد الطبقة الثانية من الاستراتيجية اليونانية على سلاح البحرية، وخصوصًا فرقاطات إف دي آي بيلارا، المزودة بصواريخ أستر 30، والتي توفر قدرات دفاع جوي إقليمية في شرق البحر المتوسط.

وبالتوازي مع الدفاعات الجوية والبحرية، تتجه الصناعات الدفاعية اليونانية إلى تطوير منظومات غير مأهولة، تشمل الطائرات المسيّرة والذخائر المتسكعة.

ووفق التحليل، يمكن لهذه الأنظمة أن تؤدي دورًا في رصد منصات إطلاق الصواريخ المتحركة واستهدافها، بما يمنح اليونان قدرة إضافية على مواجهة الصواريخ التركية المتنقلة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التنافس العسكري والاستراتيجي بين تركيا واليونان في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، حيث تمثل القدرات الصاروخية والدفاع الجوي أحد محاور سباق التسلح بين البلدين.