قرر وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ستقطع فورًا جميع الاتصالات مع بعض وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية معينة. تم اتخاذ القرار بعد مراجعة ونقاش أُجريا في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أمر الوزير وزارته بفحص استمرار التعاون مع منظمات أخرى على الفور، على أن تُتخذ قرارات إضافية بعد دراسة معمقة.

المنظمات التي تقرر قطع العلاقات معها حالياً هي: تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وهو منظمة أُسست من قبل تركيا وإسبانيا واعتبرت أنها عملت كمنصة لهجمات ضد إسرائيل. منظمة الطاقة التابعة للأمم المتحدة (UN Energy)، والتي وصفها وزارة الخارجية كمبذرة وتعكس بيروقراطية زائدة وغير فعالة. المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وهو منتدى يضر بقدرة الدول ذات السيادة على تنفيذ قوانين الهجرة الخاصة بها.

في إطار البيان، تم ذكر منظمات من القائمة الأمريكية التي كانت إسرائيل قد قطعت علاقاتها معها مسبقًا: مكتب الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة (الذي أدرج الجيش الإسرائيلي في "قائمة سوداء")، منظمة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة وتمكينها (UN Women) والتي تقول إسرائيل إنها "تجاهلت العنف الجنسي في السابع من أكتوبر"، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA).