الولايات المتحدة تؤكد أهمية دعم المغرب لمبادرة بايدن لوقف دائم لإطلاق النار وضمان الإفراج عن كافة الرهائن وإعادة إعمار غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن الاقتراح المطروح للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وضمان الإفراج عن كافة الرهائن". وشدد بلينكن، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، على أن “الاقتراح سيفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويتيح زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة وعودة النازحين إلى المناطق في مختلف أنحاء القطاع والشروع في الجهود الدولية لإعادة الإعمار”وأكد على “ضرورة قبول حماس بالاقتراح بدون تأخير”، كما أعرب عن “امتنانه لمساهمات ملك المغرب محمد السادس الإنسانية في غزة”، وأكد أهمية دعم الاقتراح “كسبيل لبناء منطقة شرق أوسط متكاملة وسلمية ومستقرة".

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وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلنت في بيان، أن "المملكة المغربية، التي يرأس ملكها محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة الإعمار".

ويأمل المغرب في أن "تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها"مشيرا إلى أن "المغرب يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو/حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة له حول الشرق الأوسط،، الجمعة المنصرمة، إن"إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح"وتابع"إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة"وقال"أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".امة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة”.

وتابع بايدن وقال إن المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس"مؤكدا على أنه "ستحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكشف بايدن عن أن "المقترح الجديد يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم" وتابع"في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بما في ذلك الجنود الإسرائيليين" وأضاف"أما المرحلة الثالثة من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إعادة إعمار قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا".