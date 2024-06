الولايات المتحدة تؤكد أهمية دعم المغرب لمبادرة بايدن لوقف دائم لإطلاق النار وضمان الإفراج عن كافة الرهائن وإعادة إعمار غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن الاقتراح المطروح للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وضمان الإفراج عن كافة الرهائن". وشدد بلينكن، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، على أن “الاقتراح سيفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويتيح زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة وعودة النازحين إلى المناطق في مختلف أنحاء القطاع والشروع في الجهود الدولية لإعادة الإعمار”وأكد على “ضرورة قبول حماس بالاقتراح بدون تأخير”، كما أعرب عن “امتنانه لمساهمات ملك المغرب محمد السادس الإنسانية في غزة”، وأكد أهمية دعم الاقتراح “كسبيل لبناء منطقة شرق أوسط متكاملة وسلمية ومستقرة".

