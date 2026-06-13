نفى الرئيس السوري أحمد الشرع صحة التقارير المتداولة بشأن احتمال دخول قوات سورية إلى لبنان، مؤكداً أن هذه الأنباء "عارية من الصحة"، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن ضغوط أمريكية على دمشق للتدخل ضد حزب الله.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الشرع قوله، خلال لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق، إن الحديث عن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية لا يستند إلى أي وقائع، مشدداً على أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين ليس أولوية في الوقت الراهن.

وأوضح الرئيس السوري أن لبنان يواجه تحديات داخلية كبيرة، من بينها أزمة النزوح الداخلي، مشيراً إلى أن القضايا الحدودية بين البلدين يمكن بحثها في مرحلة لاحقة عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك.

وتأتي تصريحات الشرع بعد تقارير دبلوماسية أفادت بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على سوريا منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، بهدف دفع دمشق إلى لعب دور في مواجهة الحزب داخل لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح أخيراً إلى إمكانية الاستعانة بسوريا للمساعدة في معالجة الوضع اللبناني، مؤكداً رغبته في رؤية خطوات أكثر فاعلية تجاه حزب الله.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن دمشق تدعم جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون للحفاظ على أمن لبنان وسيادة مؤسساته، مشدداً على أن أي دور سوري محتمل في الملفات اللبنانية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية.

وتظل العلاقات بين سوريا ولبنان مرتبطة بعدد من الملفات العالقة، من بينها ترسيم الحدود، وملف اللاجئين السوريين، والتعاون الأمني، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة تدفع نحو إعادة ترتيب عدد من الملفات الإقليمية.