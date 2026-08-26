رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى طهران لبحث خفض التصعيد

التوترات في الخليج: أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، سيتوجه غداً إلى طهران لإجراء محادثات حول خفض التصعيد.

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات. وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يطالبهم فيها بإدانة ما وصفه بالإجراءات الاقتصادية غير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد بلاده.