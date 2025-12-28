تعاون عسكري جديد في شرق المتوسط.. محور جديد ضد تركيا

وقّعت إسرائيل واليونان وقبرص اليوم اتفاقية ثلاثية لتعزيز التعاون العسكري في شرق البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات التركية وتعزيز الأمن الإقليمي. الاتفاق يشمل تدريبات مشتركة، مجموعات عمل متخصصة، وتنسيق استراتيجي بين جيوش الدول الثلاث.

الخطوة تأتي بعد قمة خاصة عقدت في القدس الأسبوع الماضي بمشاركة رؤساء وزراء إسرائيل واليونان ورئيس قبرص، حيث شدد نتنياهو على قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي محاولات للهيمنة الإقليمية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصف الاتفاقية بأنها "مرحلة جديدة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعم التحالفات الديمقراطية في شرق المتوسط".