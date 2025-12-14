سوريا: السلطات تحتجز الصحفي والمعارض إياد شربجي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أوقفت السلطات في دمشق الصحفي والكاتب السوري-الأمريكي إياد شربجي على خلفية دعوى قضائية تتهمه بإثارة النعرات الطائفية والعرقية بين المكونات السورية. وجاء الاحتجاز بعد حملة استهدفته بسبب تصريحاته حول تحديات جيل الألفية في إدلب، والتي اعتبرها البعض مثيرة للجدل، قبل أن يؤكد شربجي أن تصريحاته أُسيء فهمها وأنه لم يقصد الإساءة لأهالي إدلب.

I24NEWS

رفع محامي وعضو مجلس الشعب السوري دعوى تحريك الحق العام ضده بموجب قانون جرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 وقانون العقوبات السوري، ما أثار تحذيرات من استغلال القوانين لتقييد الحريات والضغط على المعارضين.

ونفى شربجي ارتكاب أي إساءة، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات بالقتل ومطالبته بتقديم اعتذار اعتبره مهينًا، وراجع الجهات الرسمية برفقة ثلاثة محامين متطوعين للدفاع عنه.

وحذر المرصد السوري من أن هذا الاستخدام للقانون يشكل تهديدًا لحرية التعبير ويضغط على الصحفيين والمعارضين السياسيين.