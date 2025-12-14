سوريا: السلطات تحتجز الصحفي والمعارض إياد شربجي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

رفع دعوى تحريك الحق العام ضده بموجب قانون جرائم المعلوماتية وقانون العقوبات، مع تحذيرات من استغلال القوانين لقمع المعارضين والضغط على الصحفيين

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الكاتب اياد شربجي
الكاتب اياد شربجيsocial networks

أوقفت السلطات في دمشق الصحفي والكاتب السوري-الأمريكي إياد شربجي على خلفية دعوى قضائية تتهمه بإثارة النعرات الطائفية والعرقية بين المكونات السورية. وجاء الاحتجاز بعد حملة استهدفته بسبب تصريحاته حول تحديات جيل الألفية في إدلب، والتي اعتبرها البعض مثيرة للجدل، قبل أن يؤكد شربجي أن تصريحاته أُسيء فهمها وأنه لم يقصد الإساءة لأهالي إدلب.

Video poster
بروكسل تفتح ملف الأقليات لاسورية: لقاءات أوروبية لبحث الانتهاكات وسبل الحماية I24NEWS

رفع محامي وعضو مجلس الشعب السوري دعوى تحريك الحق العام ضده بموجب قانون جرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 وقانون العقوبات السوري، ما أثار تحذيرات من استغلال القوانين لتقييد الحريات والضغط على المعارضين.

ونفى شربجي ارتكاب أي إساءة، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات بالقتل ومطالبته بتقديم اعتذار اعتبره مهينًا، وراجع الجهات الرسمية برفقة ثلاثة محامين متطوعين للدفاع عنه.

وحذر المرصد السوري من أن هذا الاستخدام للقانون يشكل تهديدًا لحرية التعبير ويضغط على الصحفيين والمعارضين السياسيين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات