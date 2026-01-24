هل تدخل العلاقات بين القاهرة ورام الله مرحلة توتر بسبب ملف غزة؟

أفاد موقع رأي اليوم، نقلًا عن مصادر فلسطينية مطّلعة، أن السلطات المصرية أبدت انزعاجًا متزايدًا من موقف الرئاسة الفلسطينية، على خلفية ما وصفته بتجاهل الرئيس محمود عباس للمبادرة المصرية الخاصة بتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، ضمن إطار المبادرة الأمريكية.

وبحسب المصادر، ترى القاهرة أن دعم الرئاسة الفلسطينية للجنة بقي في الإطار اللفظي فقط، دون ترجمة عملية، رغم أن غالبية أعضائها ينتمون إلى كوادر مهنية عملت لسنوات ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، وحظيت بموافقة حركة حماس، بعد ضغوط مباشرة من الجانب المصري.

وأشار التقرير إلى أن الانزعاج المصري تجاوز مرحلة العتب، حيث وُجّهت رسائل غاضبة من جهات أمنية مصرية إلى القيادة الفلسطينية، نُقلت بمعظمها إلى نائب الرئيس حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأضافت المصادر أن الرئاسة الفلسطينية لم تستقبل لجنة التكنوقراط رسميًا، ولم تُشكّل فريقًا داعمًا لها باسم السلطة، كما امتنعت عن إرسال وفد مفوّض للتوقيع خلال اجتماعات الفصائل التي دعت إليها القاهرة مؤخرًا، رغم أن الرئيس عباس كان قد أبلغ الجانب المصري سابقًا بموافقته على تشكيل اللجنة.

وذكرت رأي اليوم أن القاهرة دعت الرئيس الفلسطيني إلى حضور المؤتمر الأخير في العاصمة المصرية وعقد لقاء مباشر مع لجنة التكنوقراط، إلا أن الدعوة قوبلت بالتجاهل، رغم نقلها رسميًا خلال الزيارة الأخيرة لكل من ماجد فرج وحسين الشيخ.

وبحسب التقرير، تلاحظ القاهرة تفاعلًا أكبر من بعض القيادات الفلسطينية مع المبادرة مقارنة بموقف الرئاسة، في وقت يتزايد فيه القلق من أن موقف السلطة بات يشبه إلى حدٍّ ما سياسة النأي بالنفس عن اللجنة، رغم الدعم العلني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.