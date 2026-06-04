من هو سكرتير نتنياهو العسكري الجديد غاي ماركيزانو؟

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) لوزير الأمن ورئيس الأركان عن قراره بتعيين العميد غاي ماركيزانو سكرتيره العسكري.

سيتم ترقية العميد ماركيسانو إلى رتبة لواء، وسيحل محل اللواء رومان جوفمان، الذي عُيّن رئيسًا للموساد. أفاد مكتب رئيس الوزراء أن ماركيسانو شغل مناصب قيادية عديدة، منها قيادة الكتيبة 405، مجموعة المدفعية، وقيادة لواء الإطفاء 209، وقيادة لواء الإطفاء 215، ورئاسة قسم التخطيط في القوات البرية، ورئاسة مقر القيادة الشمالية. وكان آخر منصب شغله هو السكرتير العسكري لوزير الدفاع.

اكتسب خبرة واسعة في التنسيق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولذلك سيكون قادراً على تولي منصبه فوراً دون الحاجة لفترة انتقالية، حسبما أفيد أيضاً.