من هو سكرتير نتنياهو العسكري الجديد غاي ماركيزانو؟

سيتم ترقية العميد ماركيزانو إلى رتبة لواء وسيحل محل اللواء رومان جوفمان الذي عُين رئيسًا للموساد •

i24NEWS
i24NEWS
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رومان جوفمان تولى منصب رئيس الموساد، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
رومان جوفمان تولى منصب رئيس الموساد، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.Haim Zach/ GPO

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) لوزير الأمن ورئيس الأركان عن قراره بتعيين العميد غاي ماركيزانو سكرتيره العسكري.

سيتم ترقية العميد ماركيسانو إلى رتبة لواء، وسيحل محل اللواء رومان جوفمان، الذي عُيّن رئيسًا للموساد. أفاد مكتب رئيس الوزراء أن ماركيسانو شغل مناصب قيادية عديدة، منها قيادة الكتيبة 405، مجموعة المدفعية، وقيادة لواء الإطفاء 209، وقيادة لواء الإطفاء 215، ورئاسة قسم التخطيط في القوات البرية، ورئاسة مقر القيادة الشمالية. وكان آخر منصب شغله هو السكرتير العسكري لوزير الدفاع.

اكتسب خبرة واسعة في التنسيق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولذلك سيكون قادراً على تولي منصبه فوراً دون الحاجة لفترة انتقالية، حسبما أفيد أيضاً.

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