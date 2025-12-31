تصعيد في مظاهرات إيران: أول قتيل في صفوف قوات الحرس الثوري

أُعلن مساء اليوم (الأربعاء) عن أول حالة وفاة في صفوف الحرس الثوري الإيراني خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران. وأعلن نائب محافظ لورستان، سعيد فرولي، عن مقتل أمير خداياري، أحد عناصر قوات الباسيج - وهي القوة التطوعية التابعة للحرس الثوري التي تتولى فضّ الاحتجاجات - خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة قدشت. وأضاف فرولي أن 13 عنصراً من قوات الأمن والباسيج أصيبوا بجروح جراء رشقهم بالحجارة خلال هذه المظاهرات.

الاضطرابات مستمرة لليوم الرابع، وامتدت إلى مناطق أخرى في إيران. في وقت سابق تم الإبلاغ عن أول مواطن قُتل، مهدي سماواتي، إلا أن عائلته أعلنت لاحقًا أنه على قيد الحياة وأن الأمر مجرد إشاعة فقط.

هذا المساء، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية بيان دعم على الشبكة الاجتماعية X، كُتب فيه: "كل العيون على إيران. أنتم لستم وحدكم" – في إشارة إلى "كل العيون على غزة"، الذي أصبح شائعًا خلال فترة الحرب.

حاول متظاهرون اقتحام مبنى حكومي محلي في محافظة فارس جنوبًا. ذكرت السلطات أن ثلاثة من رجال الشرطة أُصيبوا وأربعة أشخاص تم اعتقالهم في المدينة. كما وردت تقارير عن اشتباكات في محافظتي همدان ولورستان الغربيتين. أعلنت السلطات في العاصمة طهران يوم عطلة للبنوك - في محاولة واضحة لتهدئة الأوضاع.

في توثيق إضافي من إيران، يمكن رؤية محاولة اعتقال لمتظاهر، تم إحباطها بعد تدخل متظاهرين آخرين. في مدينة دهلران، جنوب غرب إيران، خرجت حشود إلى الشوارع ورددت شعارات، من بينها: "هذه هي الشعار الوطني: رضا، رضا بهلوي"، في إشارة إلى الشاه الذي حكم البلاد قبل الثورة الإسلامية عام 1979. في أصفهان، وصل متظاهرون إلى الساحة المركزية وهتفوا: "هذه السنة هي سنة الدماء، ونظام علي خامنئي الجزار سيسقط".

في هذا السياق، تطرق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الأحداث قائلاً: "العدو يراهن على المشاكل الاقتصادية لإسقاط الدولة، مدركًا أنه لا يمكن السيطرة عليها عبر القصف. إذا اتحدنا، فلن يستطيع أحد إجبار إيران على التراجع والانحناء. نحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن حل المشاكل التي تقع ضمن صلاحية الحكومة. سيتم إنشاء فرق عمل بهدف إقامة نظام مستقر يضمن رقابة موحدة وشاملة على نشاط التجار وأصحاب المهن."