في ظل شائعات متزايدة… المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوضح حقيقة الوضع مع إيران

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر مساء اليوم، إن الجيش يتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر، وذلك في ظل تزايد الشائعات المتداولة مؤخرًا حول الوضع في إيران.

وأوضح المتحدث أن «الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية دفاعية كاملة، ويواصل رفع مستوى التأهب تحسبًا لأي سيناريو مفاجئ إذا استدعت الحاجة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لا تغيير في التعليمات الحالية للجبهة الداخلية.

وأضاف أن الاحتجاجات الجارية داخل إيران تُعد «شأنًا داخليًا بحتًا»، ولا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى تطورات تستدعي قلقًا فوريًا على الصعيد الأمني، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية تُجري تقييمات دورية للوضع وفقًا للمعطيات الاستخباراتية المتوفرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن «الجيش يواصل إجراء تقديرات موقف منتظمة، وسيتم إبلاغ الجمهور بأي مستجدات في حال حدوث تغيير على الأرض»، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجاهزية واليقظة تمثلان جزءًا أساسيًا من عمل الجيش في هذه المرحلة، مع الحرص على الشفافية وتحديث الجمهور عند الضرورة.