ملك المغرب يقبل الانضمام إلى مجلس السلام الأمريكي.. وماكرون يرفض المشاركة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، قبول الملك محمد السادس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المرحلة الانتقالية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكدت الوزارة أن الملك المغربي سيشارك كعضو مؤسس في المجلس، الذي يضم زعماء دوليين بارزين، بهدف تعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط وتبني مقاربة جديدة لتسوية النزاعات، وتجديد الالتزام بسلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في المقابل، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام إلى المجلس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، بسبب مخاوف من أن يمنح “مجلس السلام”، بقيادة ترامب، صلاحيات واسعة تتجاوز سلطة الإدارة المؤقتة في غزة، مما قد يقوض إطار عمل الأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن ميثاق المجلس “يتجاوز نطاق غزة ويطرح تساؤلات جدية، خصوصًا فيما يتعلق بالمبادئ والبنية المؤسسية للأمم المتحدة التي لا يمكن المساس بها”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن تشكيل أعضاء “مجلس السلام”، إلى جانب “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشمل خطة مكونة من 20 بندًا اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.