"أولي البأس" تهاجم حكومة دمشق إثر التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا

تصاعدٌ جديد في جنوب سوريا تزامن مع بيان شديد اللهجة أصدرته جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس، وجّهت فيه انتقادات حادة لما وصفته بـ"الصمت الرسمي" إزاء التوغلات الإسرائيلية المتكررة، متهمةً أحمد الشرع والسلطات السورية بعدم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف ما اعتبرته استباحةً للأراضي السورية.

وأشار البيان إلى أن قوة إسرائيلية مؤلفة من تسع آليات عسكرية ونحو مئة جندي توغلت مساء الجمعة إلى بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث أقامت حاجزًا على الطريق المؤدي إلى بلدة عابدين، وانتشرت داخل البلدة

كما اتهمت الجبهة السلطات السورية بعدم التصدي للقوة المتوغلة، معتبرة أن غياب أي مواجهة يعكس ما وصفته بـ"الصمت المريب"، وذهبت إلى اتهام دمشق بعقد تفاهمات غير معلنة مع إسرائيل، مؤكدة أن هذه الاتهامات تمثل موقف الجبهة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية بشأنها.

ويأتي هذا البيان في ظل مواصلة إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في الجنوب السوري، إذ رسخت، خلال نحو عام ونصف، انتشارها في احد عشر قاعدة وموقعًا عسكريًا في محافظتي القنيطرة وريف درعا الغربي،

بالتزامن مع توغلها وسيطرتها على مساحة تتجاوز اربع مئة مربع كيلومتر مربع من الأراضي السورية، إلى جانب إنشاء تحصينات وطرق عسكرية ونقاط مراقبة جديدة، في إطار تكريس وجودها الأمني والعسكري في المنطقة.