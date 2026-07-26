أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة السورية دمشق، أن مرتفعات الجولان أرض سورية، منتقدًا ما وصفه بـ"الأنشطة الإسرائيلية" في المنطقة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها.

وقال غوتيريش إن ما يجري في منطقة الجولان "غير مقبول على الإطلاق"، معتبرًا أن الانتهاكات الإسرائيلية "بالغة الخطورة"، لكنها لا يجب أن تحجب حقيقة أن الجولان "جزء من الأراضي السورية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية إزاء التطورات، مؤكدًا أن الوضع الحالي "لا يمكن تحمله، ويجب أن يتوقف بشكل فوري".

ووصل غوتيريش إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009.

وعقب وصوله، كتب غوتيريش عبر منصة "إكس": "وصلت إلى سوريا في زيارة تضامن، ورسالتي واضحة: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الحاسمة."