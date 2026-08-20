قدمت لائحة اتهام ضد أحد سكان القدس البالغ من العمر 28 عامًا، تنسب إليه مخالفات تتعلق بالتعرض لشرطي أثناء تأدية واجبه، تصرف قد يخل بالنظام العام، وإهانة موظف عام.

وقعت الحادثة خلال عيد الأضحى في العام الماضي. ووفقاً للائحة الاتهام، عندما دخل المتهم إلى الحرم القدسي، طلب من مرافِقته أن تلتقط له صورة وهو يلوح بإصبعه الأوسط باتجاه المسجد الأقصى.

قام رجال الشرطة في المكان بتوقيف المتهم للتحقيق. رداً على ذلك، بدأ يسبهم بألفاظ نابية وقاسية، منها: "نازيون"، "خونة"، "شواذ"، "خنازير" و-"Fuck You". وخلال تفتيش أغراضه عُثر على علم حركة "كاخ" وأنبوب معدني بطول 10 سم - والذي ادّعى أنه مخصص للدفاع عن النفس.

الإهانات استمرت أيضًا في مركز الشرطة، حيث قال المتهم للمحقق: "أأنت عربي مسلم؟ إرهابي، كاهانا كان على حق".