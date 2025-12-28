الإعلان عن مدينة بيتاح تكفا وسط إسرائيل مدينة موبوءة بالحصبة

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) أنها أعلنت مدينة بيتاح تكفا مركزاً لتفشي مرض الحصبة، وسط زيادة في معدل الإصابة وانضمامها إلى القائمة المتزايدة للمدن المتضررة من هذا المرض.

تم رصد ما لا يقل عن 12 حالات إصابة بالحصبة في بيتاخ تيكفا، من بينها أيضًا سلاسل عدوى محلية. في بداية الشهر توفي رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا نتيجة مضاعفات المرض. تم نقل الطفل قبل حوالي أسبوع إلى مستشفى رمبام وتم وصله بجهاز الإيكمو، لكن لاحقًا اضطر الأطباء إعلان وفاته.

أشار وزارة الصحة أنه في 12 حالات الوفاة، المتوفون هم رضع أصحاء وبدون أمراض سابقة ولم يتم تطعيمهم ضد المرض، وأضافت حينها أن الحصبة يمكن الوقاية منها بواسطة لقاح فعال وآمن. المناطق التي تم تعريفها كمناطق تفشي هي: القدس، بيت شيمش، بني براك، موديعين عيليت، صفد، كريات جات، طبريا، حرش، نوف هغليل، أشدود، نتيفوت، المجلس الإقليمي متى بنيامين – والآن أيضاً بيتاح تكفا.

يوصى بجميع الأطفال بالتطعيم في سن سنة وفي سن ست سنوات، كجزء من برنامج التطعيم الروتيني. ومع ذلك، في الأماكن التي تحدث فيها فاشيات يُوصى بتقديم الجرعة الثانية إلى سن سنة ونصف، وإعطاء جرعة إضافية للرضّع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 شهراً في مناطق الفاشية، وعند السفر إلى هناك. في مدن الفاشية يمكن الوصول لتلقي التطعيم دون الحاجة لتحديد موعد مسبق.