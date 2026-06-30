انسوا قناة السويس. انسوا الممرات الملاحية القديمة. هناك ممر تجاري جديد يُرسم الآن على الخريطة العالمية، ويمر مباشرة عبر خليج حيفا. إذا ما تحققت رؤية مجموعة من القادة المحليين الطموحين في إسرائيل، فإن هذا الشريط الساحلي على وشك أن يصبح أحد أهم المواقع الاستراتيجية على وجه الأرض.

وقد تجلى هذا الطموح بوضوح هذا الأسبوع، عندما اجتمعت 53 سلطة محلية - رؤساء بلديات، ورؤساء مجالس وتجمعات من حيفا غربًا إلى غور الأردن شرقًا - لتوقيع ميثاق مشترك وإطلاق تحالف "الخليج الجديد" رسميًا. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا في إسرائيل. والسبب وراء حدوثه الآن هو القصة الكاملة.

طريق الحرير الجديد

يُعدّ الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-الأوروبي (IMEC) المحفز الرئيسي لهذا المشروع. تخيّلوه كطريق حرير جديد يربط الهند عبر دول الخليج، وصولاً إلى إسرائيل، ومنها إلى أوروبا. ويُطرح الطرح على أنه قادر على تقليص أوقات الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40%، وتحويل ميناء حيفا إلى بوابة أوروبا من الشرق.

لهذا السبب تحديداً قررت هذه المدن الـ 53 أنها لا تستطيع الانتظار حتى يغتنم غيرها هذه الفرصة.

بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، تُشكّل شمال إسرائيل - بما فيها ميناء حيفا، أحد أكبر موانئ شرق المتوسط - مركزاً لوجستياً رئيسياً على طول ممر IMEC. وباعتبارها بوابة إسرائيل البحرية إلى المنطقة، فإنها تُمثّل رصيداً استراتيجياً هاماً لتوسيع التجارة والتواصل بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

عبّر ديفيد إيفن تسور، رئيس بلدية كريات يام، عن الأمر ببساطة قائلاً: "هذا يوم تاريخي واحتفالي لمنطقتنا. ستُتيح هذه الشراكة فرصًا لجميع البلديات الصغيرة للتطور اقتصاديًا واجتماعيًا". أما بالنسبة لمدينته - التي يبلغ عدد سكانها 52 ألف نسمة، وتمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 2.5 كيلومتر - فيرى حلمًا طال انتظاره أصبح أخيرًا في متناول اليد: "تُمكّننا هذه المبادرة من تحقيق رؤية مدينتنا من خلال تطوير السياحة والفنادق، بحيث يجد كل من يأتي إلى هنا لممارسة الأعمال والاستثمار مكانًا للإقامة... هذه أفضل فرصة أتيحت لنا على الإطلاق لتحقيق ذلك".

يغطي تحالف "نيكست باي" ثلاث تجمعات بلدية رئيسية تمتد من حيفا إلى الحدود الشرقية لإسرائيل مع الأردن. لذا، عندما يتعلق الأمر بتطوير ممر "إيميك"، فإن هذه المدن الـ 53 ترفع رايتها - مؤكدةً أنها شريك فاعل في تشكيل ما يُبنى هنا، وليست مجرد متفرجين يشاهدون ما يحدث من حولهم.

البوابة الشرقية

في الطرف الآخر من الممر تقع مدينة بيسان، على مشارف الأردن. يُؤطّر رئيس بلديتها، نوعام جمعة، هذه اللحظة من منظور تاريخي واقتصادي على حد سواء: "لطالما كانت بيت شان ملتقى طرق تاريخيًا، حيث عبرت البضائع والمعلومات والأفراد".

ويرى جمعة في ذلك ما هو أبعد من مجرد الخدمات اللوجستية، إذ يرى فرصة لإعادة بناء العلاقات الإنسانية إلى جانب العلاقات التجارية. ويقول: "تدرك كل من الأردن وإسرائيل هذه الفرصة. القدرة على تطوير برامج التبادل الطلابي لتمكين الشباب من القدوم والتعارف، وتحويل بيسان إلى مركز للتجارة الدولية... عندما يكون هناك مصلحة اقتصادية مشتركة - مصلحة بالغة الأهمية - فإنها تخلق أيضًا مصلحة اجتماعية مشتركة. هذا هو مستقبلنا، وعلينا أن نكون جزءًا منه".

التطبيع بثمن

هناك قصة جيوسياسية أوسع نطاقًا تكمن وراء كل هذا. فتحت اتفاقيات أبراهام الباب أمام إسرائيل لإقامة علاقات تجارية مفتوحة مع دول الخليج. ويُمثل مركز التجارة الدولية (IMEC) في جوهره تحويل تلك العلاقة إلى علاقة اقتصادية، حيث تتدفق الاستثمارات في الموانئ والسكك الحديدية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا في كلا الاتجاهين. إنها عملية تطبيع، لكنها تأتي بثمن.

يسعى نيتسان بيليغ، رئيس المجلس الإقليمي "الجليل الأسفل"، إلى إشراك القادة المحليين كشركاء حقيقيين في تخطيط ممر النقل الدولي (IMEC) منذ البداية، لا مجرد إضافة ثانوية بعد اتخاذ القرارات الكبرى في أماكن أخرى. ومع احتمال إجراء الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، يرى بيليغ ضرورة ملحة لإنجاز الأمر على أكمل وجه الآن: "نحتاج إلى إعداد الحكومة المقبلة لخطة واضحة، خطة نوقعها جميعًا، حتى تتمكن من تنفيذ هذا الممر والترويج له دون تجاهل السكان القاطنين على طول مساره، في جميع البلديات".

يرى بيليغ أن هذه الفرصة تتجاوز تنوع المنطقة، ولا تقتصر عليه: "لدينا قطاعات اقتصادية كقطاع الطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية والسياحة. مسلمون، يهود، حريديم، عرب، دروز، شركس - نعيش جميعًا معًا في مختلف البلديات، وجليلنا الجميل منطقة مشتركة بين إسرائيل والأردن. لذا أعتقد أن مجرد التواجد على البوابة الشرقية لممر النقل الدولي (IMEC) إلى إسرائيل يمثل فرصة ممتازة لنا لتطوير السياحة في هذه المنطقة".

"على مدى 78 عامًا، ظلّ الشمال مظلمًا"

لم يكتفِ جميع الحاضرين في حفل التوقيع بالاحتفال فحسب. فقد استغلّ رئيس بلدية حيفا، يوني ياهاف، هذه المناسبة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، متهمًا إياها بإهمال الشمال لعقود.

قال ياهاف: "لا أعتقد أن دولة إسرائيل تستيقظ صباحًا وتفكر في الشمال. هذا غير موجود. لم أشهد ذلك بنفسي، لا في السلم ولا في الحرب". وأشار إلى انخفاض عدد السكان، ونقص الاستثمارات، وتهالك البنية التحتية كدليل على ذلك: "من الخضيرة إلى الشمال، كل شيء مظلم. على مدى 78 عامًا، ظلّ الشمال مظلمًا. لا يوجد سوى طريقين رئيسيين. والآن يضيفون خمسة مسارات جديدة من تل أبيب. لماذا لا يحدث ذلك هنا؟"ومع ذلك، وصف دور حيفا في التحالف بأنه مصدر فخر مقرون باليقظة: "تفخر بكون أن حيفا جزءًا من هذه العملية، لكننا ندرك تمامًا ما تتطلبه منا: المثابرة ومواكبة المستجدات. وإلا، فسنواجه العديد من المفاجآت. يمثل ممر الوادي فرصة استراتيجية لخلق وظائف نوعية، وجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى معيشة ملايين السكان."

شيءٌ مُستعاد، وليس شيئًا جديدًا

لآلاف السنين، كانت هذه البقعة من الأرض ملتقى الحضارات. سيخبرك الموقعون على هذا الميثاق أن مبادرة ممر النقل الدولي "ايميك" ليست شيئًا جديدًا حقًا، بل هي شيءٌ مُستعاد. لكن قيام التحالف بالمطالبة؟ هذا هو الجديد.