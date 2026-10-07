بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، يبدو أن حضوره الرقمي لا يزال قائمًا، إذ نشر الحساب الرسمي الخاص به على منصة "إكس"، باللغة العبرية، منشورًا بمناسبة مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين الإسرائيليين، الذين استغلوا المناسبة للرد بسخرية وكتابة تعليقات لاذعة على الحساب.ومن بين التعليقات التي حظيت بالاهتمام: «هل توجد تغطية في الجحيم؟»، في إشارة ساخرة إلى خامنئي بعد مقتله.

في المنشور كُتب: "منذ 'طوفان الأقصى' تكبد الكيان الصهيوني المحتل هزيمة لا يمكن عكسها، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاستخباراتية".

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كما ذُكر، إلى جانب النص ظهر التاريخ 10 أكتوبر 2023. هذا هو الموعد الذي ألقى فيه خامنئي أول خطاب علني له منذ بدء الحرب. في كلمته، نفى وجود أي تورط مباشر لطهران في التخطيط أو التنفيذ – وأشاد بشكل صريح بهجوم حماس. وأضاف واصفا إياه بأنه "هزيمة عسكرية واستخباراتية غير قابلة للإصلاح لإسرائيل".

استخدم خامنئي حسابه باللغة العبرية أكثر من مرة لإطلاق تهديدات وسخريات تجاه إسرائيل. مع ذلك، كان الحساب أقل نشاطاً من الحسابات باللغات الأخرى مثل الفارسية. التغريدة السابقة نُشرت فيه في بداية شهر يناير من هذا العام، أي قبل حوالي شهرين من اغتياله على يد إسرائيل في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد".