شركة KLM توقف الرحلات إلى إسرائيل وسط تصاعد المخاوف الأمنية

أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM اليوم (الأربعاء) عن تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء "بسبب الوضع الأمني الحالي". وكانت الشركة قد خططت لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب اليوم، لكنها أعلنت أنه "في الوقت الراهن لن تُستأنف الرحلات إلى تل أبيب".

وقالت KLM في بيان رسمي إن الشركة أعادت بالفعل تشغيل رحلاتها إلى وجهات أخرى في المنطقة، بما في ذلك الرياض والدمام، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية استئناف الرحلات إلى دبي بدءًا من يوم الجمعة 30 يناير. وأكدت الشركة أنها تتابع التطورات عن كثب، وأنها ستعمل على استئناف الرحلات إلى إسرائيل بمجرد توفر الظروف الآمنة والمسؤولة لذلك.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإلغاءات المؤقتة لرحلات شركات طيران أخرى إلى إسرائيل بسبب التوترات في المنطقة. فقد أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأسبوع الماضي عن إلغاء جزئي لرحلاتها إلى إسرائيل حتى 31 يناير، فيما كانت شركة ريان إير قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن عدم استئناف رحلاتها الشتوية إلى تل أبيب نتيجة تحديات تشغيلية في مطار بن غوريون.