توثيق مقلق من مدينة طمرة : مسلحون يطلقون النار نحو منازل دون رادع

الجريمة في المجتمع العربي تواصل التفشي • هذه المرة، في مدينة طمرة في الشمال، مسلحون أطلقوا النار باتجاه مبانٍ دون خوف ودون رادع •

الجريمة في المجتمع العربي مستمرة في التفشي. هذه المرة، في توثيق مقلق وصل اليوم (السبت) إلى i24NEWS من بلدة طمرة في شمال إسرائيل، يظهر مسلحون وهم يطلقون النار باتجاه مبانٍ دون أي رادع.

جاء في بيان الشرطة: "مع انتشار الفيديو، وبعد عدم تلقي أي بلاغ من ضحايا الجريمة، فُتح تحقيق مبادر في الموضوع. وفي إطار التحقيق، تعمل القوات حالياً على تحديد هوية المتورطين بهدف اعتقالهم وتقديمهم للعدالة".

يوثّق هذا الحدث سلسلة من حالات عديدة وقعت مؤخرًا، آخرها كان شجار عنيف بين عائلتين  في المحكمة المركزية في بئر السبع. المتورطون هم أبناء عائلتي الجرجاوي وأبو طه من سكان النقب ، وذلك على خلفية نزاع دموي. 

