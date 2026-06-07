تطرق وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغست،إلى موجات الهجرة في أوروبا في خطاب ألقاه مساء أمس (السبت) بمناسبة يوم الإنزال في نورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية، الذي يصادف السادس من يونيو 1944. استخدم هيغست خطابه لتحذير أوروبا من "غزو أيديولوجيات خطيرة"، ودعا القارة إلى اتخاذ إجراءات ضد الهجرة الجماعية.

قارن هيغست بين إنزال قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي في الحرب العالمية الثانية يهدف لتحرير أوروبا الغربية من الاحتلال النازي, وبين المهاجرين الذين يصلون بقوارب إلى شواطئ دول جنوب أوروبا, وقال: "للأسف الشديد، اليوم شواطئ أوروبية مختلفة تتعرض لهجوم من أيديولوجيات مختلفة وخطيرة - شواطئ في إسبانيا، في إيطاليا، في اليونان وفي بلغاريا؛ قوارب وأشخاص يصلون".

"متى ستفعل عواصم أوروبا شيئًا بشأن هذا الغزو؟ أم أن الوقت قد تأخر؟ أنا أصلي ألا يكون الأمر كذلك، وأنا أؤمن أنه ليس كذلك"، قال الضيف في خطابه في المقبرة الأمريكية في نورماندي بكولفيل-سير-مير في شمال غرب فرنسا.

وزير الحرب الأمريكي دعا أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، وقال إن كل دولة من دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية "ساهمت بدورها" في غزو نورماندي، وأضاف أنه يتعين على حكومات أوروبا زيادة التزامها بقدراتها الدفاعية. وأكد: "أمريكا ستقود، لكن الحلفاء الأكفاء يجب أن يكونوا هناك معنا، جنبًا إلى جنب، عند الحاجة، عندما يكون ذلك مهمًا".

كلمات هيغست ترددت أصداؤها في تعليقات لمسؤولين أمريكيين آخرين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، الذين انتقدوا دول أوروبا لفشلها في السيطرة على الهجرة. وحذرت واشنطن في ديسمبر الماضي من أن أوروبا تواجه "محوًا ثقافيًا" محتملاً ناجماً عن الهجرة، وإضعاف الهويات الوطنية، والسياسات الحكومية التي يُزعم أنها تضر بالسيادة.

نائب رئيس الولايات المتحدة جي. دي. فانس اتهم يوم الجمعة وفاة فتى بريطاني العام الماضي بـ"سياسة كراهية الذات" في الغرب و"الغزو الجماعي للمهاجرين" - تصريحات أدانتها بسرعة حكومة بريطانيا.