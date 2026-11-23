في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في منطقة الخليج العربي، واستمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت مؤخراً منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، تصاعدت موجات الإدانة العربية والتضامن مع المنامة، التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن باحتفاظها بحق الرد لحماية سيادتها وأمنها.

وفي نقاش تلفزيوني ساخن عبر شاشة قناة i24NEWS Arabic ضمن برنامج هذا المساء قدمتها لورين وهبي وخصصت لمتابعة تطورات المشهد الخليجي، برز تباين حاد في القراءات السياسية والقانونية حول دوافع التصعيد الإيراني، ومستقبل القواعد الأمريكية، والتحولات الاستراتيجية في المنطقة، من خلال مداخلات قدمت رؤيتين متناقضتين تماماً لطبيعة الصراع ومآلاته.

من موسكو، شبّه المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، المشهد الراهن في الخليج بلعبة "كرة الطاولة" من التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران. ورأى الأفندي أنه رغم عدم قانونية استهداف المنشآت المدنية أو دول الجوار، إلا أن القوانين والأعراف الدولية تتعطل فعلياً عند نشوب الحروب وانتهاك السيادة، معتبراً أن الولايات المتحدة هي من بدأت بالعدوان، مما جعل المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة أهدافاً مشروعة لطهران كما حذرت مسبقاً. ودعا الأفندي دول الخليج إلى الاقتداء بالعراق وتجنيب أراضيها الاستهداف عبر إخراج القواعد الأمريكية بشكل كامل، واصفاً المظلة الأمنية الأمريكية بـ"غير الحقيقية" لعجزها عن صد الصواريخ الإيرانية قريبة المدى. كما قلل من جدوى أي تقارب دفاعي خليجي مع إسرائيل، مشككاً في قدرة التكنولوجيا الإسرائيلية على توفير الحماية التي عجزت عنها واشنطن، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الحل يكمن في التهدئة والتوصل إلى تفاهمات أمنية مع طهران لإعادة "المارد إلى القمقم" وتجنب حرب شاملة.

في المقابل، رفض الصحفي والمحلل السياسي الكويتي، الأستاذ جاسم الجريد، طروحات ضيف موسكو جملةً وتفصيلاً، واصفاً إياها بأنها أقرب لروايات "ألف ليلة وليلة" وتفتقر للواقعية السياسية. وأكد الجريد أن القوانين الدولية تظل ملزمة حتى في أوقات الحرب، وأنه لا يحق لإيران فرض وصايتها على دول الخليج أو تحديد من تستضيفه من قواعد عسكرية لحماية أمنها، مشيراً إلى أن النظام الإيراني فقد مركزية قراره وتحول إلى "ميليشيات عشوائية" متهالكة لم يتبقَّ منها سوى "الفتات". وكشف الجريد عن تحولات استراتيجية لافتة في المنطقة، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية دفعت دول الخليج نحو مزيد من التعاون الدفاعي مع إسرائيل للحصول على التكنولوجيا اللازمة للدفاع عن النفس، لافتاً إلى أن الكويت باتت الأقرب للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم بعد استجلابها منظومة دفاعية مطورة عن "القبة الحديدية" عبر دولة الإمارات، وحصولها على غطاء جوي إماراتي لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ وميليشيات الحشد الشعبي رداً على استهداف أراضيها.

ولم يخلُ حديث المحلل الكويتي من الإشارة إلى وجود تباين في المواقف داخل البيت الخليجي نفسه، حيث انتقد ما وصفه بـ"أسلوب الهيمنة التصعيدية" للمملكة العربية السعودية ومحاولاتها للتهدئة والحوار مع إيران، في وقت تتعرض فيه دول مثل الكويت والبحرين والإمارات لاستهداف مباشر. كما نفى الجريد وجود تعاطف كويتي مع القضية الفلسطينية بالصورة التي طرحها الأفندي، مستذكراً مواقف القيادات الفلسطينية إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، ومشدداً على أن أولوية بلاده القصوى اليوم هي الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية بكل السبل المتاحة.

ويعكس هذا السجال التلفزيوني حجم الاستقطاب الحاد الذي تعيشه المنطقة؛ فبينما يرى تيار ضرورة الانكفاء عن التحالفات الغربية والتفاوض المباشر مع طهران لتجنب نيران الصراع الأمريكي الإيراني، يدفع تيار آخر نحو الحسم العسكري وتوسيع التحالفات الدفاعية والتكنولوجية الإقليمية والدولية لردع التهديدات الإيرانية وحماية السيادة الوطنية لدول الخليج.