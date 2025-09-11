خطر خلايا تنظيم داعش يتصاعد في مختلف أنحاء سوريا

قد يعجبك أيضًا -

بدأت قسد مؤخرا بعملية جديدة ضد تنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد ورود تقارير عن امتلاك داعش المتطرف في سوريا أسلحة جديدة ..وفي المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن زيادة وجود الجماعات المتطرفة جنوب سوريا، محذرة بنفس الوقت من خطرها.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قال :"بدأت قسد بعمليات ضد داعش في المنطقة الشرقية، بعد ورود معلومات ومعطيات تؤكد أن التنظيم حصل ووصل إلى مخازن أسلحة في البادية السورية ويستخدمها في عملياته ضد قسد في الصحراء السورية، الأمر الذي دعا قسد بالبدء بعمليتها العسكرية بعد زيادة المخاوف من تمدد التنظيم المتطرف والأسلحة التي امتلكها".

وتابع :"قسد أعربت عن تخوفات من تشكيل خلايا تابعة للحكومة الانتقالية يمكن أن تخلق خطرا مستقبليا على الأمن في المنطقة ، وهناك فصائل انشقت عن الشرع وانضمت الى صفوف داعش وتقوم بمحاربة قسد في مناطق عدة، وتقوم بعمليات تفجيرية وتفخيخ".

وأضاف فرحات :"المعطيات الميدانية تشير إلى أن واشنطن التي أعلنت سابقا الانسحاب من شرق سوريا، باتت تعزز مواقعها في المنطقة، حيث أن هناك عمليات قادمة لداعش، وشددت أنها لن تنسحب حتى ينتهي الخطر في هذه المنطقة، يتقاطع هذا مع المخاوف الإسرائيلية في جنوب سوريا حيث تحدثت تسريبات إسرائيلية عن وجود خلايا متطرفة هناك تشكل خطرا على أمن إسرائيل خصوصا في منطقة درعا،وتقوم إسرائيل بقصف هذه المجموعات… تمدد هذه المجموعات يشكل خطرا على المنطقة كلها".