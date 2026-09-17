اشتباكات دامية في الصنمين.. مقتل 3 من الأمن الداخلي وفرض حظر تجوال في درعا

شهدت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، فجر اليوم، اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن الداخلي ومطلوبين، عقب مداهمة أمنية استهدفت أحد المنازل بهدف إلقاء القبض على أحد المطلوبين.

ووفق المعلومات الأولية، اندلعت المواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فور بدء المداهمة، ما أسفر، بحسب قوى الأمن الداخلي، عن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة آخرين، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن خسائر الطرف الآخر أو وقوع إصابات بين المدنيين.

وعقب الاشتباكات، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى المدينة، وفرضت حظراً للتجوال، بالتزامن مع انتشار مكثف في عدد من الأحياء واستمرار عمليات الملاحقة والتفتيش. كما دعت الأهالي إلى التزام منازلهم وتجنب مناطق التوتر حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامتهم.

ولا تزال الأوضاع في الصنمين متوترة، وسط استمرار الاستنفار الأمني، في حين لم تكشف الجهات الرسمية بعد هوية المطلوب أو طبيعة التهم الموجهة إليه، ولم تعلن انتهاء العملية الأمنية.