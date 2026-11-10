عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولًا في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال زيارة كان يجريها إلى لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سعودية ولبنانية.

وذكرت قناة "الحدث" السعودية أن العلواني، الذي عُرف بمعارضته للميليشيات الموالية لإيران في بغداد، عُثر عليه جثة هامدة في بيروت.

من جهتها، قالت شبكة «إم تي في» اللبنانية إنه تعرض للخنق داخل شقة سكنية، مشيرة إلى أنه استُدرج إلى المكان قبل مقتله.

ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن ظروف مقتله أو هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الحادث، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن دوافع الجريمة.

ويأتي الإعلان عن الحادث وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابساته، في انتظار صدور معلومات رسمية عن التحقيقات الجارية.