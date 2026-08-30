عاصفة نادرة تضرب قبرص بقوة.. قتيل وإنقاذ 6 أشخاص من البحر

واجهت قبرص خلال عطلة نهاية الأسبوع عاصفة مطرية غير عادية لشهر أغسطس، التي أودت بحياة ما لا يقل عن شخص آخر وتسببت في إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص، وذلك وفقًا لتقارير نُشرت هذا الصباح (الأحد) في البلاد. ووفقًا للتقرير، تم انتشال القتيل بالقرب من كيب جريكو، جنوب شرق البلاد، وتم إعلان وفاته في المكان. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل اثنين لتلقي العلاج في المستشفى.

كما ذُكر، العاصفة الشديدة تسببت بأضرار كبيرة في الجزيرة, حيث أن الرياح القوية وكثرة الصواعق أضرت بالبنية التحتية في المكان. إلى جانب هذه الأحداث، وقعت حادثة بحرية صعبة، حيث اصطدم قارب بالصخور بسبب الظروف الجوية القاسية.

رجل الأعمال المعروف وسائق الرالي السابق ديميس مافروبولوس قُتل في المكان، أما الركاب الآخرون – ومن بينهم ابنته ورفيقته – فقد تم إنقاذهم بأمان ونقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. شملت عملية البحث والإنقاذ مركز التنسيق المشترك للإنقاذ، والشرطة، وخدمات الإطفاء، والحرس الوطني القبرصي.

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في الوقت نفسه، تلقت خدمات الإطفاء القبرصية أكثر من 300 بلاغ في منطقة العاصمة نيقوسيا، معظمها مرتبط بشفط المياه، سقوط الأشجار والأشياء والأضرار الناجمة عن الرياح القوية والأمطار الغزيرة. حدث درامي آخر وقع في منطقة أيوس دوميتيوس، عندما تم إنقاذ طفل كان قد حوصر تحت مظلة في شرفة شقة بالطابق الرابع دون أن يصاب بأذى.

نيقوسيا تعرضت لأكبر ضرر، بما في ذلك شوارع غارقة، أشجار سقطت واضطرابات في انقطاع التيار الكهربائي التي تسببت بها العديد من الصواعق وهبوب رياح قوية.