صفقة تنهي الجدل: إدانة وزير إسرائيلي أسبق

دانت المحكمة الوزير الإسرائيلي الأسبق موشيه كحلون، بتهمة مخالفة الإبلاغ وفقا لقانون الأوراق المالية أثناء توليه رئيس إدارة شركة "يونت كريديت" المساهمة العامة، وذلك في إطار صفقة ادعاء بين الطرفين.

وبموجب صفقة الادعاء، فقد اتفق الطرفان على الحكم على كحلون بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 180 ألف شيكل، ومنعه من تولي أي منصب في الشركات المساهمة العامة لمدة عام ونصف.