تقرير :استهداف قيادي بالجماعة الإسلامية في أول غارة إسرائيلية في بيروت خارج الضاحية الجنوبية

قتل شخصان في أول غارة إسرائيلية في العاصمة بيروت خارج الضاحية الجنوبية، وذلك وفقا لما نقله موقع "الحدث" السعودي نقلا عن مصادر أمنية، في حين ذكرت سكاي نيوز عربية أن الغارة استهدفت مسؤولا في "الجماعة الإسلامية".

ووفقا للحدث فإن شخصين قتلا في الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في بناية شمس قرب جسر الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت. في حين ذكرت مواقع لبنانية عن انتشال أربعة جثامين من البناية.

وذكرت قناة "ام تي في " اللبنانية أن "المعلومات تشير الى أنّ 4 سقطوا في الغارة على الكولا عُرف منهم زكريا بزي وعلي رحال ومحمد طقوش"

ووفقا لمصادر لبنانية فإن المبنى المستهدف يسكنه النائب السابق ورئيس حركة الشعب نجاح واكيم.

