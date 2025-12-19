للمرة الثانية خلال شهرين: ضبط قاصر إسرائيلي (13)خلال محاولته التسلل لرحلة في مطار بن غوريون

صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، كان قد تسلل قبل نحو شهرين إلى رحلة تابعة لشركة إل-عال إلى نيويورك دون بطاقة صعود ودون جواز سفر، تم ضبطه مرة أخرى الليلة الماضية (الجمعة) في مطار بن غوريون. وأفادت سلطة المطارات أن رجال الأمن في المطار تعرفوا على القاصر أثناء تواجده في التيرمينال قبل الدخول إلى مناطق التفتيش.

تم التعرف عليه من قبل نائب الضابط المناوب الذي لاحظ تصرفات غير اعتيادية، اقترب من الحدث وقام باستجوابه. خلال التحقيق تبين أنه نفس الفتى الذي حاول التسلل قبل عدة أسابيع. مع التعرف على الحادث، تم تحديث جميع الجهات المعنية بشكل فوري، بما في ذلك شركات الطيران مع التركيز على الرحلات إلى الولايات المتحدة، مراقبة الحدود، جميع فرق الأمن في الميناء وشرطة إسرائيل.

"عمل النظام بتنسيق كامل، واتُخذت خطوات يقظة وتشديد، وتستمر المتابعة وفقًا للإجراءات. سلطة المطارات تواصل العمل بحزم ويقظة وبالتعاون الكامل مع جميع الجهات، للحفاظ على أمن المسافرين والمنظومة الجوية"، أضافت سلطة المطارات.

قبل حوالي شهرين، تمكن الفتى من التسلل إلى رحلة "إل־عال" إلى نيويورك بعد أن اجتاز جميع مراحل الأمن وفحص الجوازات في مطار بن غوريون. تم إنزاله بأمان من الطائرة قبل الإقلاع، بعد أن لاحظه طاقم المضيفين في الرحلة. تم فتح تحقيق لفحص هذا التقصير.