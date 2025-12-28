اشتباكات عنيفة بمظاهرات العلويين في اللاذقية وجبلة وسقوط عشرات الجرحى

في تصعيد جديد، أصيب العشرات من المتظاهرين في مدينتي اللاذقية وجبلة بجراح متفاوتة نتيجة اعتداءات بأسلحة نارية وبيضاء من قبل قوات الأمن العام ومؤيدي السلطة الانتقالية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المظاهرات، التي تعتبر الأوسع خلال العام الجاري 2025 في المناطق ذات الغالبية العلوية، شهدت مشاركة آلاف المواطنين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، مطالبين بالفيدرالية ووقف الانتهاكات والجرائم.

وفي اللاذقية، رصدت الاشتباكات في دوار الأزهري اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، بينما شهدت مدينة جبلة هجومًا بالسواطير والسكاكين عند تقاطع متحلق دوار العمارة، ما أسفر عن إصابات وصفت بعضها بالحرجة.

ويأتي ذلك استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، للخروج في مظاهرات سلمية للتأكيد على حقوق أبناء الطائفة العلوية في الكرامة والحقوق السياسية والمدنية، وسط تشديد أمني من قبل قوات الدولة لمنع الانخراط الكامل في الاحتجاجات.

وبحسب المرصد، شهد دوار الأزهري في مدينة اللاذقية تظاهر عشرات المحتجّين رافعين شعارات تطالب بـ"الفيدرالية"، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم السياسية والمدنية وحرصهم على سلمية الحراك ورفض أي ممارسات عنيفة.

وأشار المرصد إلى أن القوات الحكومية فرضت إجراءات أمنية مشددة شملت نصب حواجز وتفتيشًا دقيقًا، بهدف الحد من توسّع المشاركة في الاحتجاجات.

وفي مدينة بانياس، ذكر المرصد صباح اليوم أن الأهالي واجهوا تضييقًا أمنيًا واسعًا، مع انتشار كثيف للقوات الحكومية عند مؤسسة المياه ومداخل حي القصور، ما أدى إلى شل الحركة ومنع خروج أي مظاهرات.