الزعيم الروحي لدروز السويداء: نحن جزء لا يتجزأ من إسرائيل

قال حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، جنوب غرب سوريا، إن الدروز في المنطقة جزء لا يتجزأ من إسرائيل ويشاركونها عقيدتها. واضاف:" نحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة دولة اسرائيل نحن كموحدين ودروز جزء لا يتجزأ منها".

وفي خطاب نشره على صفحته على فيسبوك، رأى الهجري أن الدروز في السويداء مهتمون بالحفاظ على هذه الفكرة وعلى إسرائيل، ويأملون أن تحذو بقية دول المنطقة حذو هذه الخطوة الإنسانية وهي بناء الدولة بشكل صحيح.

ودعا الهجري الى إلى السلام في المنطقة بأكملها، وأشار إلى أنه يريد أن يكون هناك استقرار في منطقة باشان لأنها قد تكون اللبنة الأولى أو القاعدة الرئيسية لبناء الاستقرار في المنطقة بأكملها.