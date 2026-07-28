تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقاتها لتحديد مصدر الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد المخاوف من تكرار الهجمات وتطور التهديدات الجوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض فجر الثلاثاء طائرة مسيّرة فوق الأجواء الأردنية في منطقة جنوب البحر الميت، قبل أن تسقط أجزاؤها داخل البحر. ويأتي ذلك بعد اعتراض طائرتين مسيّرتين في المنطقة نفسها خلال اليوم السابق، فيما سبق أن رُصدت مسيّرة أخرى كانت في طريقها إلى منطقة جبل الشيخ.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن جميع المسيّرات التي تم اعتراضها إيرانية الصنع ومزودة برؤوس حربية، إلا أن الجيش أكد أنه لا يملك حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الجهة أو الموقع الذي أُطلقت منه.

وأوضح مسؤول عسكري أن الإعلان عن تقديرات غير مؤكدة قد يضر بالجهود الاستخباراتية الجارية، مشيرًا إلى أن التحقيق يعتمد على وسائل استخباراتية وتقنية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الأقمار الصناعية، لتحديد مواقع الإطلاق.

ويواجه سلاح الجو الإسرائيلي تحديًا في رصد هذه المسيّرات، نظرًا لتحليقها على ارتفاعات منخفضة واعتمادها مسارات طيران معقدة داخل الأودية والمجاري الطبيعية، ما يصعّب اكتشافها مبكرًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أبقى منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب مرتفعة منذ أسابيع، تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ قد ينجم عن التطورات الأمنية في منطقة الخليج.