من هو غزوان المخلافي أخطر المطلوبين أمنيًا في محافظة تعز؟

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، وسط اليمن، يوم الاثنين، تسلّم المطلوب أمنيًا غزوان المخلافي، عبر الإنتربول اليمني وبالتنسيق مع الإنتربول السعودي، في خطوة وُصفت بأنها ضربة نوعية لإحدى أخطر العصابات المسلحة التي تسببت لسنوات في زعزعة الأمن وإرهاب المواطنين في المحافظة.

وبحسب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، أوضحت شرطة محافظة تعز أن عملية التسليم جاءت عقب استكمال إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، حيث جرى إيداع المخلافي في الحجز القانوني فور وصوله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تندرج ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين أمنيًا ومنع إفلاتهم من العدالة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأفادت مصادر أمنية بأن المخلافي يُعد من أبرز المطلوبين على ذمة قضايا جسيمة، تشمل جرائم قتل، ونهب، وحرابة، وفرض إتاوات بالقوة، إضافة إلى انتهاكات واسعة بحق المدنيين والتجار، أسهمت في تقويض الأمن داخل مدينة تعز وعدد من مديرياتها.

وكان المخلافي قد فرّ إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي في فبراير/شباط 2023، عقب تضييق أمني عليه في تعز، وظهر لاحقًا في وسائل إعلام تابعة للجماعة، قبل أن يختفي عن الأنظار لفترة.

وكشفت مصادر إعلامية لاحقًا عن وصوله إلى السعودية عبر الأردن، بعد مغادرته مطار صنعاء، إلى أن أسفرت جهود التنسيق بين الإنتربول اليمني ونظيره السعودي عن ضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في تعز.