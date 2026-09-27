في ظل التصاعد المستمر لظاهرة الفبركة الرقمية وتضليل الجمهور عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، أُحيط المقطع المصور الأخير للرئيس السوري أحمد الشرع، والمقتطع من تغطية شبكة i24News الإخبارية، بموجة من التحريف البصري أخرجت المشهد عن سياقه الميداني والتنفيذي الحقيقي.

التغطية الأصلية: ماذا كان يتابع الشرع بالفعل؟

تفيد مراجعة التسجيل الخام والتحليل التقني الدقيق للبث الذي أوردته شبكة i24News بأن الرئيس السوري كان يتابع عبر هاتفه المحمول شاشات إخبارية وتطبيقات متابعة صحفية اعتيادية لرصد التغطيات المباشرة ومجريات الأحداث المصاحبة للجلسة الرسمية.

وتؤكد المتابعة الميدانية أن الشريط الأصلي الخالي من أي تعديل لم يتضمن نهائياً أي محتوى غير لائق أو سلوك يخالف القواعد الدبلوماسية والبروتوكولية المتعارف عليها في اللقاءات والمؤتمرات الدولية.

دواعي التوضيح الصحفي وتفنيد الادعاءات

يأتي صدور هذا التقرير والتوضيح الصحفي حمايةً للمصداقية الإعلامية وكشفاً للحقائق أمام الرأي العام، عقب رصد تداول واسع لمقاطع مقتطعة من بث i24News عُولجت تقنياً بإقحام مواد مفبركة على شاشة الهاتف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف إحداث إثارة زنيفة وتضليل المتابعين.

الفيديو الأصلي في انستغرام:

https://www.instagram.com/reel/DdmKqc5qY6A/?stkn=MWRkdWg0bWt1OGM3Mw== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

إخلاء مسؤولية كامل عن التحريف الرقمي

تؤكد شبكة i24news رسمياً عدم مسؤوليتها المطلقة عن أي عمليات معالجة، أو مونتاج، أو تزييف بصري طالت الفيديو الأصلي عقب بثه ونشره عبر المنصات الرقمية.

وتشدد على أن المقاطع المفبركة والمستنسخة بالذكاء الاصطناعي لا تمت بصلة للمادة الخام التي جرى نقلها، معتبرةً أن السطو على محتوى الفيديو وتعديل الشاشة يمثلان انتهاكاً صريحاً لأخلاقيات النشر وتزييفاً واضحاً للحقائق الصحفية.