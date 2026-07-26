قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا أن دمشق لا ترى مصلحة في الدخول في صراع جديد، في وقت تعمل فيه على التوصل إلى اتفاق أمني قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، لم تُبث كاملة بعد، أوضح الشرع أن سوريا تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول أخرى، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الاتفاق قد يمهد الطريق نحو سلام شامل، مع تأكيده أن دمشق لن تتنازل عن "حقها في الجولان المحتل".

وفي الشأن اللبناني، قال الرئيس السوري إن بلاده تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لبحث حلول تساعد على تحقيق الاستقرار في لبنان، محذرًا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بشكل مباشر على سوريا.

وشدد الشرع على دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية، ممثلة بالحكومة والجيش، لقرار السلم والحرب ولحيازة السلاح، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لاستقرار لبنان.

وكان الشرع قد صرح في أبريل الماضي بأن المفاوضات مع إسرائيل "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنها تواجه صعوبات بسبب الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن دمشق لا تزال جادة في السعي إلى اتفاق أمني يحافظ على استقرار المنطقة.

كما كشف، خلال زيارة سابقة إلى بريطانيا، أن سوريا خاضت حوارات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل، وأن المفاوضات حققت تقدمًا في بعض المراحل، قبل أن تتوقف بعد تغيير الموقف الإسرائيلي، بحسب تعبيره.