أحمد الشرع: نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يمهد لسلام شامل دون التخلي عن الجولان

الرئيس السوري يؤكد أن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة أطراف دولية، معتبرًا أنه قد يفتح الباب أمام سلام شامل، مع تمسك دمشق بموقفها من الجولان

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرعAP Photo/Francisco Seco, File

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا أن دمشق لا ترى مصلحة في الدخول في صراع جديد، في وقت تعمل فيه على التوصل إلى اتفاق أمني قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، لم تُبث كاملة بعد، أوضح الشرع أن سوريا تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول أخرى، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الاتفاق قد يمهد الطريق نحو سلام شامل، مع تأكيده أن دمشق لن تتنازل عن "حقها في الجولان المحتل".

وفي الشأن اللبناني، قال الرئيس السوري إن بلاده تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لبحث حلول تساعد على تحقيق الاستقرار في لبنان، محذرًا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بشكل مباشر على سوريا.

هل تستعد سوريا لعمليات ضد حزب الله؟
هل تستعد سوريا لعمليات ضد حزب الله؟

وشدد الشرع على دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية، ممثلة بالحكومة والجيش، لقرار السلم والحرب ولحيازة السلاح، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لاستقرار لبنان.

وكان الشرع قد صرح في أبريل الماضي بأن المفاوضات مع إسرائيل "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنها تواجه صعوبات بسبب الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن دمشق لا تزال جادة في السعي إلى اتفاق أمني يحافظ على استقرار المنطقة.

كما كشف، خلال زيارة سابقة إلى بريطانيا، أن سوريا خاضت حوارات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل، وأن المفاوضات حققت تقدمًا في بعض المراحل، قبل أن تتوقف بعد تغيير الموقف الإسرائيلي، بحسب تعبيره.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات