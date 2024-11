في الطريق إلى الهجوم؟ كبار المسؤولين في إيران يتوعدون برد فعل شديد ضد إسرائيل

بعد نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي ضد إيران - بدأوا في إيران في زيادة حدة اللهجة ضد إسرائيل، والحديث عن الرد القادم.

وهكذا قال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي اليوم (السبت) في لقاء مع الطلاب: "على الأعداء، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني، أن يعلموا أنهم سينالون رد فعل شديد على كل ما يفعلونه ضد إيران، ضد الشعب الإيراني وضد محور المقاومة".

كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري محمد علي نائيني إن "رد إيران على الهجوم الإسرائيلي سيكون حاسما وبعيدا عن تصورات العدو".

